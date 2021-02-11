Motorola представила доступный смартфон Moto E6i

Компания Motorola представила новый недорогой смартфон Moto E6i. Новинка получила 6,1-дюймовый дисплей Max Vision с разрешением HD+.

Смартфон построен на базе восьмиядерного чипсета Unisoc Tiger SC9863A. Объем оперативной памяти всего 2 Gb, емкость встроенного хранилища — 32 Gb, есть слот для карты microSD.

Основная камера состоит из двух модулей: 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины. В каплевидном вырезе экрана расположена фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Питается новинка от аккумулятора емкостью 3000 мА·ч, поддерживается 10 Вт зарядка через порт microUSB. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели. Есть 3,5-мм аудиоразъем для подключения наушников. В качестве операционной системы применяется Android 10 Go Edition. На выбор предлагается две цветовые расцветки корпуса — титановый серый и малиновый.

Стоимость смартфона Moto E6i составляет 205 долларов.