Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G10 и Moto G30 с емким аккумулятором

Компания Motorola представила два новых смартфона — Moto G10 и Moto G30. Обе новинки могут похвастаться емкими аккумуляторами.

Moto G30 получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей и частотой обновления изображения 90 Hz. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 662, он оснащен 4/6 Gb оперативной и 128 Gb флеш-памяти с возможностью расширения. Основная камера состоит из четырех модулей: 48 Мп (f/1.7), 8 Мп ультраширокоугольного блока и парой 2 Мп сенсоров для определения глубины сцены и макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки. В оснащение входят модули 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и различные системы спутникового позиционирования. Есть 3,5 мм разъем для наушников, USB-C и FM-радиоприемник. В качестве операционной системы используется Android 11.

Более доступная модель Мото G10 получила экран такого же размера и разрешения, но с частотой обновления 60 Hz. В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 460. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, а для хранения данных доступно 64 или 128 Gb.

Основная камера также имеет разрешение 48 Мп, фронтальная камера – 8 Мп. Аккумулятор тоже на 5000 мАч, но зарядка лишь 10-ваттная.

Оба смартфона получили сканер отпечатков пальцев на задней панели и кнопку для запуска Google Assistant сбоку. Устройства соответствуют степени защиты IP52. В продажу новинки поступят до конца февраля. Стоимость Moto G10 составляет от 150 евро, а Moto G30 — от 180 евро.