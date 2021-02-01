Ассоциация производителей полупроводниковой продукции Semiconductor Industry Association (SIA) опубликовала данные за 2020 год. Мировые продажи полупроводниковой продукции в 2020 году выросли на 6,5% и достигли 439,0 млрд. долларов. За 2019 год этот показатель был равен 412,3 млрд. долларов.

За четвертый квартал 2020 года полупроводниковой продукции было реализовано на сумму 117,5 млрд. долларов, что на 8,3% больше, чем в четвертом квартале 2019 года.

На сегмент логических микросхем пришлось 117,5 млрд. долларов, на микросхемы памяти — 117,3 млрд. долларов. Рост по сравнению с 2019 годом в этих сегментах составил 10,3% и 10,2% соответственно.

Продажи микросхем флеш-памяти NAND выросли до 49,5 млрд. долларов (рост 23,1%).