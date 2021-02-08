Микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro: меньше и лучше

Компания Cisco представляет устройства нового типа — микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro. Эти компактные 4-портовые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+ предназначены для установки в кабельных каналах и на рабочих местах, они легко решают задачу расширения сети на основе намерений (IBN, Intent Based Networks) непосредственно до рабочего пространства и позволяют провести Gigabit Ethernet до оконечного устройства.

К микрокоммутаторам относят малогабаритные Ethernet-коммутаторы с 4-6 клиентскими портами и двумя оптическими (SFP) или медными портами для подключения к сети. Благодаря малым габаритам такие коммутаторы легко размещаются в кабельных каналах и на рабочих местах, в непосредственной близости от подключаемых к ним оконечных устройств. Микрокоммутаторы часто применяются в архитектурах FTTO (Fiber-to-the-office) для упрощения организации локальных сетей.

Зачем тянуть оптику до офиса?

В сети FTTO по зданию прокладывается не медный, а оптический кабель. Благодаря большей дальности действия и полосе пропускания оптоволокна для обслуживания всего здания потребуется лишь один распределительный шкаф. При этом нет необходимости устанавливать на этажах отдельные коммутационные щиты, а это означает экономию дорогостоящих офисных площадей, упрощение аппаратной инфраструктуры, сокращение энергопотребления и снижение требований к охлаждению. К числу других преимуществ можно отнести высокую локализацию контроля отказов и простоту изменения поэтажных сетевых конфигураций.

Безопасность корпоративного класса

В новых микрокоммутаторах, продолжающих линейку Cisco Catalyst, реализованы многие расширенные функции безопасности, которые помогают заказчикам защищать инфраструктуру и данные.

Аутентификация 802.1x

Функции безопасности IPv4 шлюза

Технология Доверенных (Trustworthy) систем

Технологии программно-определяемого доступа Cisco Software-Defined Access (автоматизированная сегментация на основе политик).

Простота монтажа и управления

Еще одна отличительная особенность новых микрокоммутаторов – простота и совместимость, а также максимально удобные монтаж и управление.

Монтаж на защелках

Стандартизованные источники питания

Автоматизированное подключение к сети (Cisco Plug and Play)

Управление: Cisco DNA Center, командная строка, сторонние приложения

Надежная технология PoE

Все IoT-устройства, подключенные по технологии PoE (Power over Ethernet), обеспечиваются стабильным электропитанием.

Дополняющая стандарт PoE+ технология Perpetual PoE обеспечивает постоянную подачу питания на устройство даже при перезагрузке коммутатора.

Порты USB-C в настольных моделях поддерживают мощность 60 Вт.

Интересные варианты применения

В каких же ситуациях стоит задуматься о размещении микрокоммутаторов поблизости от оконечных устройств?

Обновление действующей инфраструктуры FTTx. Если планируется обновить имеющиеся микрокоммутаторы, то лучше Cisco Catalyst Micro не найти. Они соответствуют отраслевому стандарту Mosaic-45×45 и совместимы с большинством монтажных аксессуаров. Также возможно использование источников питания отдельных сторонних производителей. Никогда еще перестройка не была так проста.

Новые здания и техническое переоснащение. Иногда организации переходят к архитектуре FTTO из-за необходимости работать с приложениями, которые требуют расширения полосы пропускания. Обычно такие параметры определяются на этапе планирования и проектирования новых зданий, так как переход от медной кабельной инфраструктуры к оптоволоконной — это серьезное техническое переоснащение. Большим преимуществом в таком случае будет наличие в сети оборудования Cisco, что не только облегчит управление, которое будет осуществляться с единой системы управления Cisco DNA Center, но и позволит развернуть сетевую структуру Software-Defined Access.

Пространства большой протяженности. Из-за ограничений, накладываемых медным кабелем на расстояния, в аэропортах, на стадионах и в торгово-развлекательных центрах предпочтительнее применять оптоволокно. При этом появляется возможность покрыть все пространство одной сетью, которой проще управлять, и на которой ИТ-служба сможет использовать все возможности Cisco DNA Center.

Рабочие пространства с питанием PoE. Микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro могут служить источниками питания для беспроводных точек доступа и разнообразных IoT-устройств, которые применяются при автоматизации инженерных сетей зданий. В настольных моделях источником питания служат порты USB-C, и пользователи могут заряжать свои ноутбуки от ближайших коммутаторов. Поэтому микрокоммутаторы — великолепный выбор для установки в больницах, гостиницах и «умных» зданиях.

Для работы с оптикой Cisco предлагает не только Catalyst Micro. С ними оптимально стыкуются коммутаторы линейки Cisco Catalyst 9000 в вариантах исполнения для подключения оптоволоконного кабеля, в том числе:

Модели Cisco Catalyst 9300 24/48 портов 1G

Модели Cisco Catalyst 9500 10G

Модель Cisco Catalyst 9600 1/10 G

Микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro Switches — прекрасный выбор как для модернизации действующей инфраструктуры, так и для организации сети FTTO в строящихся зданиях.