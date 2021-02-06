Microsoft Viva — новая платформа для вовлечения и взаимодействия сотрудников

Компания Microsoft представила новый сервис Viva – платформу для профессионального развития и поддержания благоприятного эмоционального состояния сотрудников.

Microsoft Viva содержит инструменты для обеспечения вовлеченности и обучения, а также возможности для обмена знаниями в процессе работы. Viva обеспечит совершенно новый опыт благодаря интеграции с инструментами улучшения производительности и совместной работы в Microsoft 365 и Microsoft Teams. Платформа объединяет инструменты для создания эффективной рабочей среды по четырем показателям: вовлеченность, улучшение эмоционального состояния, обучение и обмен знаниями.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Microsoft Viva состоит из нескольких модулей:

Viva Connections представляет собой цифровое рабочее место, позволяющее сотруднику общаться и получать доступ к ресурсам компании, а также к корпоративным сообществам. Первое время модуль будет доступен в виде настраиваемого приложения в Microsoft Teams. Приложение Connections для ПК появится для предварительного публичного тестирования в первой половине 2021 года, а мобильное приложение – до конца 2021 года.

Viva Insights поможет сотрудникам грамотнее планировать свое время, распределяя его на периоды для работы, требующей концентрации, обучения и перерывов, что позволит снизить риск эмоционального выгорания. Клиенты также смогут использовать данные сторонних сервисов, таких как Zoom, Workday и SAP SuccessFactors.

Viva Learning объединяет все учебные ресурсы, доступные для компании, в одном месте, в том числе контент от Microsoft Learn, курсы от сторонних провайдеров, включая Skillsoft, Coursera, Pluralsight и edX, а также собственную библиотеку контента организации.

Viva Topics представляет собой инструмент, дающий возможность находить необходимую информацию и связываться с экспертами во всей компании. Решение использует алгоритмы искусственного интеллекта для автоматической организации корпоративного контента по категориям, таким как «проекты», «продукты», «процессы» и «клиенты». Viva Topics автоматически создает карточки с темами, когда сотрудники работают в таких приложениях, как Microsoft 365 и Teams. В карточках объединяется информация о документах, видео и связанных с темой экспертах. Также предусмотрена возможность интеграции информации из различных сторонних сервисов, таких как ServiceNow и Salesforce.

Для обеспечения конфиденциальности и безопасности Microsoft Viva использует деидентификацию. Это означает, что личные данные видны только сотруднику, а для менеджеров и руководителей информация генерируется из обобщенных и обезличенных данных.