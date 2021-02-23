Microsoft в следующем месяце добавит в Word подсказки текста

Компания Microsoft, согласно плану развития Office 365, в этом марте добавит поддержку прогнозирования текста в Word.

Подсказки текста в Word будут работать аналогично умному вводу в Google Docs. В прогнозировании текста используется машинное обучение для предугадывания слова или фразы, которые пользователю нужно ввести. Наилучший вариант будет находиться справа от уже написанного самим пользователем текста.

Для того, чтобы подтвердить, что вы хотите использовать подсказанный приложением вариант, надо будет нажать кнопку Tab, чтобы отказаться — Esc. Если функция не нужна, ее можно будет отключить.