17.02.2021

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Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset для консолей и PC

Microsoft Xbox Wireless Headset

Компания Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset, которая совместима с консолями Xbox One и Xbox Series X/S, PC, а также мобильными устройствами.

В устройстве есть микрофон, который можно убрать, когда он не используется. Также есть возможность отдельно регулировать громкость игрового звука и командного чата. Гарнитура поддерживает технологии объемного звучания Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X.

Используется модуль Bluetooth версии 4.2 с поддержкой кодека SBC и профилей A2DP, HFP, HSP. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка через USB-C (30 минут зарядки хватает на 4 часа работы). Вес устройства — 312 гр.

С помощью приложения Xbox Accessories можно изменить настройки дополнительных параметров гарнитуры: эквалайзер и усиление низких частот, функцию автоматического отключения звука, яркость подсветки и другое.

Беспроводная гарнитура Xbox Wireless Headset уже доступна для предварительного заказа. Стоимость составляет 99 долларов. В продажу устройство поступит 16 марта.

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