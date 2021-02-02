Microsoft открыла публичный облачный доступ к квантовым компьютерам

Компания Microsoft выпустила предварительную версию открытого публичного доступа к квантовым вычислительным системам через облако Azure Quantum.

Использование сервиса в ознакомительных целях до одного часа будет бесплатным, а в зависимости от объема рабочих задач и нагрузки стоимость составит от 10 до 900 долларов в час.

«Переход к общедоступной предварительной версии Azure Quantum является ключевой вехой для квантовых вычислений и нашей экосистемы», — отметила Криста Своре (Krysta Svore), генеральный директор Microsoft Quantum.

Через облако Azure Quantum доступ будет предоставляться как к реальным квантовым системам компаний Honeywell Quantum Solutions, IonQ, 1Qbit и других разработчиков, так и к их симуляциям на программируемых вентильных матрицах (FPGA). Для работы с квантовыми сервисами и алгоритмами через облако Azure Quantum потребуется специфическое программное обеспечение, в частности пакет Microsoft Quantum Development Kit с открытым исходным кодом и языком Q#, а также недавно анонсированный аппаратно-независимый язык Quantum Intermediate Presentation (QIR), основанный на LLVM.