Microsoft анонсировала Office 2021 для Windows и macOS

Компания Microsoft анонсировала две версии пакета приложений Office: Office 2021 для частных пользователей и Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) для корпоративных клиентов. Софт станет доступен для загрузки на платформах Windows и macOS до конца этого года.

Как и Office 2019, пакет приложений Office 2021 предназначается для пользователей, которым не подходит подписка Microsoft 365. Полный список нововведений компания пока не уточняет.

Office LTSC получит такие особенности, как полноценная поддержка темной темы, улучшенные инструменты для пользователей с ограниченными возможностями, Dynamic Arrays и XLOOKUP в Excel. Ожидается, что потребительская версия также должна получить аналогичные функции. Office LTSC теперь будет поддерживаться только в течение пяти лет. Цены на Office Professional Plus, Office Standard и отдельные приложения увеличатся на 10% для коммерческих клиентов, при этом стоимость Office 2021 для частных пользователей и малого бизнеса останутся прежними.

Коммерческое превью Office LTSC планируется выпустить в апреле, а релиз стабильной версии — во второй половине 2021 года. Office 2021 не получит предварительную версию.