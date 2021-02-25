Microsoft анонсировала новую функцию для преобразования документов Word в презентации PowerPoint

Компания Microsoft анонсировала новую функцию, которая позволяет преобразовать документ Word в презентацию PowerPoint всего в несколько кликов мыши. В настоящее время данный инструмент находится на стадии тестирования и доступен ограниченному количеству пользователей приложения.

Пока что поддерживается преобразование текста, другой мультимедийный контент автоматически обработать не удастся. Microsoft рекомендует пользователям добавлять изображения и другие объекты самостоятельно уже после того, как презентация сгенерирована. Поддержка обработки мультимедийных файлов разных типов появиться позднее. На данное время сервис поддерживает обработку документов только на английском языке.

«Чтобы все работало бесперебойно, функции выпускаются постепенно. Мы работаем над функциями, которых у вас может не быть, но постепенно они становятся доступны большему количеству инсайдеров. Кроме того, иногда мы удаляем функции, чтобы опираясь на ваши отзывы сделать их лучше. Хотя это случается редко, мы также оставляем за собой возможность полного исключения какой-либо функции из продукта, даже если у вас, как у одного из инсайдеров, была возможность использовать ее», — отмечает Microsoft.

Постепенное развертывание новой функции для всех пользователей должно начаться после завершения тестирования.