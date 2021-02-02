MediaTek анонсировала 5G-модем с поддержкой стандарта mmWave

Компания MediaTek анонсировала модем под названием Helio M80, который поддерживает стандарт mmWave. Helio M80 является преемником модема Helio M70, который используется в однокристальных системах линейки Dimensity 1000.

Производитель заявляет о приросте скоростей передачи и загрузки данных (скорость передачи до 3,76 Гбит/с, загрузка до 7,67 Гбит/с). Это большой прирост по сравнению со скоростями Helio M70, которые составляют 2,5 и 4,7 Гбит/с соответственно.

Также сообщается, что новый модем поддерживает как неавтономную (NSA), так и автономную (SA) архитектуры, две SIM-карты 5G и технологию Voice over New Radio. Новинка использует фирменный режим энергосбережения MediaTek UltraSave. Технологии UltraSave Network Environment Detection и UltraSave OTA Content Awareness динамически регулируют питание и рабочую частоту в зависимости от сетевой среды. Модем будет регулярно оставаться включенным в режиме ожидания с подключением даже при отсутствии данных благодаря технологии DRX Connected Mode.

Helio M80 станет доступен для коммерческого использования в конце этого года.