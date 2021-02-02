Медиаплееру VLC исполнилось 20 лет

Легендарному медиаплееру VLC 1 февраля 2021 года исполнилось 20 лет. За его развитием стоит французская некоммерческая организация VideoLAN.

VLC представляет собой бесплатный, кросс-платформенный медиаплеер с открытым исходным кодом. Он воспроизводит множество мультимедийных файлов, а также DVD, Audio CD, VCD, справляется с сетевыми трансляциями. Медиаплеер VLC работает на большинстве современных операционных систем и мобильных платформ.

Над проектом успело поработать около тысячи добровольцев. Разработчики отмечают, что за 20 лет медиаплеер был загружен более 3,5 млрд. раз.