Mastercard и Bravo поделились результатами годичной лотерейной кампании в рамках проекта «Безналичный Азербайджан»

Второй автомобиль класса люкс, являющийся одним из главных призов годичной лотереи, стартовавшей в начале 2020 года в рамках проекта «Безналичный Азербайджан», был передан победителю акции. По условиям кампании любой клиент Bravo, имеющий карту Mastercard или Maestro выпущенную в Азербайджане, и совершающий оплату посредством этих карт, получил шанс участвовать в ежемесячной лотерее и увеличил этот шанс в десять раз при бесконтактных платежах. С момента запуска кампании, транзакции по картам удвоились, а бесконтактные платежи увеличились в 3 раза.

Кампания, которую начали Mastercard и Bravo, была направлена на увеличение доли цифровых платежей и поддержки проекта «Безналичный Азербайджан».

Кампания была действительна во всех магазинах Bravo на протяжении всего 2020-го года. Одной оплаты с помощью Mastercard было достаточно, чтобы получить счастливый билет на выигрыш роскошных автомобилей Lexus и 20 новых смартфонов iPhone. Потребители, предпочитавшие бесконтактный платеж, получили в 10 раз больше шансов на выигрыш при каждой транзакцию. Несмотря на пандемию, розыгрыш лотереи, который был направлен на стимулирование использования безналичных транзакций, успешно завершился и счастливые победили получили 20 iPhone и 2 автомобиля Lexus.