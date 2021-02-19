Марсоход Perseverance успешно совершил посадку на поверхность Красной планеты

Американское космическое агентство NASA сообщило об успешном завершении первого этапа миссии марсохода Perseverance.

Аппарат, отправленный NASA на Марс 30 июля прошлого года, за 203 дня пролетел 472 млн. км и 18 февраля совершил посадку в автоматическом режиме на поверхность Красной планеты. Согласно имеющимся данным, после посадки все системы аппарата работают в штатном режиме.

В течение нескольких недель будет развернуто оборудование, которое имеется в оснащении, после чего марсоход приступит к выполнению двухлетней научной программы, предметом которой является исследование кратера Езеро. Планируется изучение горных пород, которое позволит выяснить геологические особенности региона и климат, который был характерен для этого места в прошлом.

Важной частью программы является поиск признаков древней микробной жизни. Предусмотрен сбор образцов и доставка на Землю для последующего изучения с использованием инструментов, слишком больших и сложных для отправки на Марс.

Марсоход Perseverance уже прислал на Землю первый снимок, сделанный на одну из своих встроенных камер. Более качественные изображения следует ждать после того, как завершится процесс развертывания оборудования.