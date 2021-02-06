Марк Цукерберг: В будущем люди будут ходить на работу при помощи AR и VR-технологий

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о разработках компании в области AR и VR и будущем удаленной работы, пишет Independent.

По словам Цукерберга, последние исследования команды Facebook Reality Labs направлены на то, чтобы обеспечить присутствие пользователей в офисе или любом другом месте без необходимости физических поездок.

Главная проблема AR и VR-технологий заключается в том, что они требуют привычного для пользователей форм-фактора, например, очков в толстой оправе. Задача компании состоит в том, чтобы создать технологию, которая позволит сделать устройство небольшим. Ожидается, что разработка AR и VR-технологий займет около 4-5 лет и что они помогут компаниям организовать работу на удаленке.

Локдаун дал работодателям понять, что у них нет причин привязывать новых сотрудников к местоположению офисов, предположив, что AR и VR-технологии дадут людям возможность жить там, где они хотят, при этом «присутствуя там, где они должны быть», отметил глава Facebook.

«Мы должны телепортироваться, а не транспортироваться».

Среди других преимуществ удаленной работы в виртуальной реальности — более производительные сотрудники и сокращение выбросов углекислого газа.

Планируется, что половина сотрудников Facebook перейдут на удаленку в течение следующего десятилетия.