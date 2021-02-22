Lenovo Tab P11 Pro — больше, чем планшет для развлечений!

19 февраля в Баку прошла презентация Lenovo, посвященная старту продаж в Азербайджане одного из лучших гаджетов компании, а именно планшета Lenovo Tab P11 Pro. И сейчас мы объясним, почему интерес вендора в это раз был сосредоточен именно на этом устройстве, а не на ноутбуках, число которых в портфолио компании исчисляется десятками очень и очень интересных моделей сразу в нескольких линейках.

Согласно отчету аналитической компании Strategy Analytics, в IV квартале 2020 года было продано 62,5 млн. планшетов, что составило треть от проданных за весь прошлый год устройств (188,3 млн.). В том же квартале мировой рынок вырос на 28% в годовом исчислении на фоне высокого спроса на устройства, позволяющие комфортно организовать удаленный офис и проходить дистанционное обучение. В компании International Data Corporation (IDC) также отмечают, что мировой рынок планшетов в прошлом году показал буквально взрывной рост. Таким образом, пандемия впервые с 2014 года увеличила продажи планшетов. И по мнению авторитетных аналитиков спрос на планшеты за счет нужд корпоративного сектора сохранится и в 2021 году. Компания Lenovo как раз входит в Топ-5 производителей планшетов и за прошлый год смогла увеличить свою долю на мировом рынке с 5,5% до 6,6%. Кроме того, спрос на планшеты Lenovo подскочил на 62,4% по сравнению с 2019 годом.

Итак, новый премиальный Lenovo Tab P11 Pro — это потребительский Android-планшет от Lenovo. Благодаря 11,5” OLED-дисплею с разрешением 2560×1600 пикселей, а также поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision, пользователи получают доступ к высококачественному фото- и видеоконтенту на легком и производительном устройстве в любом месте. Четыре 2,5-полосных динамика JBL получили технологию Dolby Atmos и улучшенные интеллектуальные алгоритмы, обеспечивающие объемный звук, направленный непосредственно на пользователя. Ультратонкий корпус планшета изготовлен из алюминиевого сплава и имеет уникальную двухцветную отделку. Толщина планшета составляет всего 6,9 мм (7,7 мм в области камеры), а вес равен 485 гр. Производитель позиционирует новинку как конкурента Samsung Galaxy Tab S7 и Apple iPad Air 2020 года. Что, в принципе, вполне логично.

Lenovo Tab P11 Pro подходит для работы и развлечений как дома, так и в постепенно возвращающихся к своему обычному ритму работы кафе. Стилус Lenovo Precision Pen 2 и клавиатура, оснащенная удобными «горячими» клавишами для выполнения основных действий, помогут повысить его эффективность. Планшет базируется на энергоэффективной мобильной платформе с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730G и графикой Adreno 618, а также получил аккумулятор емкостью 8600 мА ч, что в совокупности обеспечивает до 15 часов работы в автономном режиме. Также Lenovo Tab P11 Pro предлагает «умные» функции, среди которых авторизация без касания благодаря технологии распознавания лица, а также размытие фона во время видеозвонков. Это не только поможет повысить конфиденциальность пользователя, но и идеально подойдет для работы из дома. Также новинка оснащается 4 или 6 Gb оперативной и 128 Gb встроенной памяти. Помимо этого, Lenovo Tab P11 Pro получил фронтальную камеру с двумя 8 Мр сенсорами. Двойная основная камера представлена 13 и 5 Мр сенсорами. Есть сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти формата microSD, порт USB Type-C, а также 3,5 мм аудиоразъем. Стандартные возможности подключения, обеспечиваемые модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, расширены возможностью подключения к сетям LTE. Поставляется устройство с операционной системой Android 10, которую сразу же можно обновить до актуальной Android 11.

— Самоизоляция в период пандемии в целом стимулировала использование мобильных устройств как рабочего инструмента, а также альтернативу досугу в реальном мире, особенно во время закрытых кинотеатров. Взрывной интерес к планшетам, который демонстрирует рынок, прежде всего связан с переходом на удаленную работу и учебу. Кроме того, в современной семье планшет уже стал необходимым универсальным гаджетом. Его выбирают для игр и обучения, общения и работы. Lenovo Tab P11 Pro дает возможность выбрать оптимальный гаджет, обеспечив безопасность детей и удобство работы для родителей. Этот премиальный планшет станет настоящим домашним любимцем, — отмечает Евгений Дудченко, Руководитель потребительского и SMB-сегментов, Lenovo Azerbaijan.

— Какие факторы сегодня становятся определяющими при покупке планшетов?

— Спрос на планшеты сегодня определен их возможностями, большими и качественными экранами, быстродействием и энергоэффективностью, а также объемом памяти. Сейчас очень востребованы устройства с поддержкой работы в сетях мобильных операторов, чтобы всегда был альтернативный вариант подключения к высокоскоростному интернету в случае перегрузки или недоступности сети проводных провайдеров. Также из-за перехода многих процессов в режим on-line у наших граждан возникла потребность в еще одном или нескольких устройствах для себя или членов семьи с подключением к интернету. И в качестве такого решения выбирают именно планшеты, которые можно назвать относительно доступным и мобильным инструментом с крупным сенсорным дисплеем. Тем более, что некоторые модели, представленные на нашем рынке, включая Lenovo Tab P11 Pro, даже сопоставимы по мощности с ноутбуками. Потребители подходят к покупке рационально и инвестируют на перспективу, выбирая наиболее качественные и технологичные решения. Кстати, рынок сам доказывает, что наши планшеты становятся выбором многих пользователей! Согласно отчетам партнеров, доля планшетов Lenovo на рынке Азербайджана превышает 50%.

— Где можно будет приобрести новинку в Азербайджане?

— Поставками Lenovo Tab P11 Pro занимается наш многолетний партнер в Азербайджане в лице компании-дистрибьютора DiVi. Приобрести же новые планшеты, как и другую технику Lenovo вы можете в сетях таких локальных ритейлеров, как Baku Electronics, Division, İrşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и World Telecom.