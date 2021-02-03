Lenovo опубликовала отчет за третий квартал 2020 года

Китайская компания Lenovo Group отчиталась за третий квартал 2020 финансового года. Отмечается, что компания показывает рекордные результаты второй квартал подряд.

За отчетный период получено 17,2 млрд. долларов дохода, что на 22% больше в годовом выражении. Прибыль до уплаты налога выросла на 52%, до 591 млн. долларов. Чистая прибыль достигла 395 млн. долларов, что на 53% превышает показатель за аналогичный период 2019 года.

По итогам 2020 года Lenovo принадлежит 24,0% мирового рынка персональных компьютеров – данные IDC. Производитель приводит значение 25,3%. В третьем квартале доход от продаж ПК составил 14,0 млрд. долларов – рост на 27% в годовом выражении.