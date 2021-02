Концепт AR-очков Samsung, которые выглядят как обычные солнцезащитные очки

Популярный интернет-инсайдер WalkingCat (@h0x0d) опубликовал два ролика с демонстрацией возможностей концептуальных smart-очков Samsung Glasses Lite.

Первый ролик демонстрирует базовые Samsung Glasses Lite, а второй — более продвинутый голографический вариант.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb

— WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021