22.02.2021

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Концепт AR-очков Samsung, которые выглядят как обычные солнцезащитные очки

Samsung Glasses Lite

Популярный интернет-инсайдер WalkingCat (@h0x0d) опубликовал два ролика с демонстрацией возможностей концептуальных smart-очков Samsung Glasses Lite.

Первый ролик демонстрирует базовые Samsung Glasses Lite, а второй — более продвинутый голографический вариант.

AR-очки Samsung Glasses Lite способны проецировать картинку, когда вы играете или смотрите видео на YouTube, поддерживают работу в режиме DeX, выводят картинку с дрона для управления в режиме FPV и имеют режим Sunglasses mode, который затемняет линзы, чтобы было комфортно на улице.

Во втором видео показан концепт очень похожих очков Samsung AR Glasses, но более технически продвинутых. С их помощью можно работать с цифровыми 3D-объектами в реальном мире и взаимодействовать с ними.

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