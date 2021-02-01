Компания Илона Маска вживила в мозг обезьяны чип для видеоигр

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском (Elon Musk), успешно вживила в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры. Об этом бизнесмен рассказал слушателям в приложении Clubhouse.

«У нас есть обезьяна с имплантатом в черепе с крошечными проводами. Она может играть в видеоигры с помощью своего разума».

При этом Маск назвал саму обезьянку счастливой, уточнив, что в планы его компании входит научить играть двух подопытных в «мысленный» пинг-понг, пишет Bloomberg.

Чип, вживленный обезьяне, почти не виден, рассказал Маск. По его словам, он похож «на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, которые подключены к мозгу». Он также добавил, что в скором времени опубликует видео, в котором продемонстрирует эту обезьяну.

Илон Маск создал Neuralink в 2017 году. Основной целью компании является создание мозговых чипов, с помощью которых люди с серьезной черепно-мозговой травмой смогут силой мысли управлять электронными устройствами.