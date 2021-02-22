Компания Eurodesign реализовала очередной успешный проект по оснащению BP Distance Learning Room

По мнению аналитических компаний, к 2026 году рынок видеоконференцсвязи достигнет выручки в размере 50 млрд. долларов по сравнению с 14 млрд. долларов в 2019 году. Столь резкое ускорение темпов роста рынка связано с текущими условиями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, изменившими образ поведения людей и работы компаний. Сегодня видеоконференцсвязь стала важнейшим компонентом для общения и обеспечения непрерывности работы бизнеса. Фактически, глобальные еженедельные загрузки приложений для бизнеса выросли с 33,7 млн. в начале октября 2019 года до 80 млн. к концу весны 2020 года и продолжают расти. Загрузки приложений для видеоконференцсвязи также увеличились с 5 млн. в неделю до 50 млн. за тот же период.

При управлении компанией любого размера без совещаний не обойтись. Их просто организовать, когда сотрудники находятся в одном здании. Другое дело, когда участников совещания приходится собирать из разных городов и даже стран. Кроме того, пандемия подняла вопрос организации дистанционного обучения. И тогда на помощь пришли современные средства видеоконференцсвязи. В настоящее время для организации видеоконференций существует масса решений, отличающихся по назначению, типу, виду, реализации, используемым протоколам, стоимости и т.д. Прекрасным примером выхода из сложившейся ситуации может послужить проект оснащения BP Distance Learning Room, реализованный в Азербайджане компанией Eurodesign.

Как один из мировых лидеров в области добычи нефти и газа ВР предоставляет программы обучения для своих сотрудников по всему миру. Занятия обычно проводились в конференц-залах отелей или в других местах, не всегда соответствующих поставленной цели. Участникам курсов часто приходилось выезжать в другие города и страны для прохождения подобных курсов, что стоило BP ценных часов продуктивной работы и дополнительных затрат. BP искала способ предоставить сотрудникам доступ к высококачественному обучению в их домашних часовых поясах и хотела обеспечить экономичную, специально разработанную среду для обучения. Создав как центральные, так и вспомогательные учебные центры с возможностями совместной работы, BP могла бы проще и эффективнее проводить обучение и передавать знания.

Концепция BP Distance Learning Room представляет собой высококачественные учебные центры, которые обладают возможностями не только дистанционного обучения и транслируют классы с одного объекта на другой, но также предоставляют специализированные технологии, облегчающие участие в учебном процессе. Данный зал несет в себе широкий спектр функций как для локального обучения, так и для удаленного проведения обучающих курсов и тренингов. В решении используется сложная инфраструктура управления аудио- и видеопотоками c помощью технологий Crestron. В функционал зала включены различные решения для видеоконференций от таких брендов, как Polycom, Skype, Microsoft Teams и т.д., а управление всей инфраструктурой осуществляется с помощью сенсорной панели с огромными вариациями дизайна. Также зал оборудован пятью мониторами. Три из них имеют диагональ 85” и поддерживают сенсорное управление. Еще один монитор имеет диагональ 75”. Кроме того, используется интерактивная панель Interactive Digital Whiteboard. В зале установлены две видеокамеры для съемки процесса обучения. Одна из них направлена на обучающихся, а другая с функцией автонаведения отслеживает действия лектора в автоматическом режиме. Три потолочных микрофона производства компании Shure имеют угол охвата в 3600 и снабжены функциями захвата речи и отслеживания присутствия человека. Помимо проводной передачи аудио- и видеосигнала, поддерживается и беспроводная трансляция с любого источника, имеющего модуль Wi-Fi. Также все происходящее в зале и на экранах можно записывать в высоком разрешении, что позволяет создать архив уроков или презентаций. Оснащение зала дает возможность принимать и осуществлять звонки с использованием мобильных средств связи, IP-телефонии, на городские коммутаторы, использующие аналоговую связь, а также добавлять выбранное решение в процесс видеоконференции. Вся инфраструктура BP Distance Learning Room работает под управлением программного кода процессора системы Crestron.

— Сегодня существуют два основных способа реализации видеоконференцсвязи: аппаратный и программный. В отличие от аппаратных, в программных системах видеоконференций применяется специальное программное обеспечение, устанавливаемое на обычные серверы или персональные компьютеры, которые выступают в роли терминальных устройств видеосвязи. В аппаратных системах видеоконференцсвязи алгоритмы обработки и передачи видеосигнала реализуются на аппаратном уровне с помощью специализированного оборудования. Они появились задолго до программных решений, поэтому многие производители все это время шли своими путями, не всегда задумываясь о совместимости устройств. Сейчас это целый комплекс решений, которые позволяют проводить различные сеансы видеосвязи, — считает инженер решений AV компании Eurodesign Асиф Асадли. — Именно такое разнообразие аппаратных средств на рынке дало нам повод задуматься над созданием эксклюзивного продукта компании, который позволит решить задачу регионального рынка. Идея заключается в обеспечении совместимости между разными производителями средств для проведения видеоконференций.

В выборе архитектуры системы видеоконференцсвязи и конкретного способа ее реализации есть масса нюансов. Какому именно решению следует отдать предпочтение, в каждом конкретном случае решается индивидуально, исходя из целей и задач проведения конференций в вашей организации. Но случается и так, что закупавшееся ранее оборудование различных производителей не всегда корректно работает в связке. Можно, конечно, организовать видеосвязь на базе бесплатного или «условно» бесплатного программного обеспечения, но для корпоративных решений такой подход имеет ряд существенных недостатков. Среди них невысокое качество изображения, которое ухудшается еще больше при одновременном подключении большого числа пользователей, а также частые прерывания. Но самая большая проблема использования многих бесплатных программных решений — закрытые протоколы, которые не дают понять, какие данные на самом деле собираются и куда передаются. Аппаратные решения для видеообщения, хоть и стоят дороже программных, но лишены этих недостатков и особенно сильны в вопросах безопасности пре передачи информации, поэтому более всего подходят для организации видеосвязи на предприятиях среднего и крупного масштаба.

— Мы очень часто оказываемся в ситуации, когда бывает сложно объяснить клиенту, что выбранное им решение определенного производителя не осуществляет звонки на некоторые сторонние аналогичные устройства. Для решения такой задачи порой бывает необходима интеграция сложной и дорогостоящей инфраструктуры. Поскольку люди во всем мире все чаще нуждаются в комфортных и эффективных технологиях для совместной работы, настало время для крупных игроков этой отрасли объединить свои знания и создать решения, которые позволят пользователям получить лучшие впечатления от видеоконференцсвязи, где бы они ни находились. И наш продукт решает массу проблем, связанных с несовместимостью аппаратных средств для видеоконференцсвязи. Также решение поддерживает все известные технологические опции, которые могут отсутствовать у некоторых моделей того или иного производителя. А в ближайшей перспективе появится и мобильная версия нашего продукта, которая позволит конфигурировать системы видеоконференцсвязи с помощью приложений для устройств, работающих на базе операционных систем Android и iOS. Данное решение с уверенностью можно назвать «All in One», — говорит архитектор решений IT/AV/CCTV компании Eurodesign Алтай Хасполадов.