19.02.2021

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Компания Apple начинает работать над технологией 6G

Apple

Компания Apple начала поиск инженеров, способных заняться разработкой сотовых технологий следующего поколения 6G, об этом пишет ресурс Bloomberg.

В объявлении о вакансии сказано, что Apple ищет людей, которые будут «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа» и «участвовать в отраслевых/академических форумах, посвященных технологиям 6G». В нем также говорится, что кандидат получит уникальную и полезную возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple.

Эксперты считают, что стандарты сотовой связи 6G не будут развернуты до 2030 года, но сейчас самое время начать исследования и разработки.

Отметим, что американские компании ведут себя гораздо активнее по отношению к разработке 6G, чем это было во времена становления 5G. Возможно, частично это связано с тем, что ИТ-гиганты из США не хотят повторения истории с 5G, когда Китай заметно опередил Америку по скорости развертывания сетей.

Помимо Apple, свои наработки в сфере 6G также имеют компании Google, Huawei, Nokia и LG.

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