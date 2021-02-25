Kioxia совместно с Western Digital начали строительство большого завода для производства флеш-памяти 3D NAND

Компания Kioxia (бывшая Toshiba Memory) совместно с компанией Western Digital приступили к строительству своего самого большого завода по выпуску флеш-памяти.

Сегодня Kioxia сообщила, что провела церемонию закладки фундамента одного из самых современных заводов в мире Fab7, завершатся строительные работы весной будущего года. Понадобится еще один год на завоз, установку и настройку промышленного оборудования, после чего начнется выпуск продукции.

Площадь завода составит 40 тыс. м2, а вложения достигнут 10 млрд. долларов. Ожидается, что это поможет удовлетворить растущий спрос на чипы для SSD-накопителей и не только.

В планах Kioxia есть также строительство нового завода в Иоккаити. Весной этого года начнутся подготовительные работы к строительству еще одного завода для выпуска флеш-памяти в комплексе Китаками.