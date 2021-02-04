KATV1 бесплатно обеспечит телевидением и интернетом семьи шехидов и инвалидов войны I группы

Семьи шахидов, погибших во имя освобождения наших земель и победы, ставшие инвалидами I группы в боях с оккупантами, будут бесплатно обеспечены телевидением и интернетом от KATV1.

Как сообщили в компании «AG Telecom», которая осуществляет деятельность под торговой маркой KATV1, целью этой инициативы, осуществляемой рамках социальной программы по Карабаху, является оказание всесторонней поддержки семьям шехидов и раненным ветеранам войны.

Участники программы бесплатно получат wifi-router для доступа в интернет и HD-resiver для просмотра TV-каналов. Поддержку от KATV1 также получат инвалиды войны II и III групп, а также лица имеющие льготы в связи с II Карабахской войной. Им будет предоставлена скидка в 50%.

Желающие присоединиться к социальной программе из числа вышеуказанных групп должны обратиться в клиентскую сервисную службу KATV1.