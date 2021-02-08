Карту предпринимателя и бизнес-карту Kapital Bank теперь можно заказать полностью онлайн

С помощью «Клиент Банк», системы интернет-банкинга для юридических лиц и частных предпринимателей от Kapital Bank, теперь можно заказать карту предпринимателя и бизнес-карту полностью в онлайн режиме. Кроме того, до 31 марта 2021 года карты Visa Electron, Visa Business и Visa Business Gold сроком на 3 года можно приобрести со скидкой 50%.

Карта предпринимателя и бизнес-карта Kapital Bank имеют множество преимуществ: заказать карты можно полностью дистанционно, не посещая филиалы банка; доступна широкая сеть банкоматов для снятия средств с бизнес-карт; клиенты, у которых нет счета в Kapital Bank, могут открыть текущий счет онлайн и совершенно бесплатно; каждому клиенту предоставляется персональный менеджер и т.д.

Следует отметить, что с помощью «Клиент Банк» можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как: открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок, информации о распоряжениях и т.д.

Для подключения к системе «Клиент Банк» достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через «Клиент Банк», можно получить скидку до 25%.