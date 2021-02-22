Как внедрялся мониторинг высоконагруженных приложений Dynatrace на базе искусственного интеллекта в Kapital Bank

Если сейчас вы достанете свой смартфон, то, скорее всего, там будет мобильное приложение от Kapital Bank. Что стоит за стабильной работой данного приложения? Алихан Дамиров, Head of DevOps CoE, KapitalBank OJSC, в интервью поделился опытом внедрения платформы по мониторингу приложений Dynatrace и результатами ее работы.

— Какие задачи стояли перед IT в Kapital Bank?

— Kapital Bank нужна была система мониторинга, которая обеспечит стабильность работы приложений и поможет оперативно устранять проблемы. Под словом «оперативно» имеется в виду раньше, чем с проблемой столкнется пользователь. В идеале система должна была не только помогать работать с текущими проектами, но и быть полезной в разработке будущих. Такая компания, как Kapital Bank, не может позволить себе запустить в эксплуатацию «сырой» продукт, который не сможет выдерживать нагрузок.

— В чем преимущество Dynatrace для уже работающих приложений?

— До начала работы с Dynatrace мы долгое время работали с open source решениями, сами писали модули. Но данный подход не соответствовал нашим ожиданиям и требованиям. В процессе выбора корпоративного мониторинга мы постепенно отбрасывали разных кандидатов по причине несоответствия тем или иным критериям. Благодаря интегратору Ultra Technologies и дистрибьютору BAKOTECH мы смогли протестировать и имплементировать решение, которое покрыло все наши запросы. Платформа Dynatrace показала лучшее соответствие по следующим пунктам:

Возможность работать не только в облаке. Законодательство Азербайджана требует хранить данные пользователей непосредственно на ресурсах банка. Полностью облачные решения не удовлетворили это требование.

Мониторинг на базе искусственного интеллекта. Удобство мониторинга расширялось за счет AI Davis® — искусственного интеллекта, который в ходе работы строит базовые линии поведения сервисов приложения и уведомляет в случае отклонения от них. Банковские продукты имеют очень неоднородную загрузку в течение даже одного дня, Dynatrace же может самостоятельно оптимизировать ресурсы, что позволяет приложениям работать стабильно всегда.

Мониторинг всей инфраструктуры. Часто причина проблемы кроется глубже, чем кажется. Мы начали видеть истинные причины проблем даже если они находились в других частях системы.

Система уведомлений. Dynatrace присылает уведомления не только в мессенджеры, но и в собственное удобное мобильное приложение. Это существенно ускоряет решение проблем.

Большим плюсом стала скорость внедрения Dynatrace — вся система была развернута и запущена в работу за 4 дня.

— Как Dynatrace помог в разработке?

— Уже после внедрения Dynatrace необходимо было реализовать совместный с Налоговой службой масштабный проект по возврату НДС. Главная проблема заключалась в невозможности спрогнозировать нагрузку на приложение. Прежде чем запустить приложение, нужно быть уверенным на 100%, что существующая инфраструктура выдержит любое количество пользователей. Здесь ключевую роль сыграла возможность интеграции Dynatrace с сервисами тестирования. Разработчики могли проводить end-to-end тестирование: каждый отдельный сервис запускался в тестовом режиме и Dynatrace отчитывался, какой компонент работал хуже, где падало время отклика после определенного количества запросов и т.д. Так возможные проблемы были решены еще на стадии разработки.

— Каковы общие улучшения за период работы Dynatrace?

— В эру контейнеров и облаков на одном хосте может работать несколько десятков приложений, при этом используется множество технологий тестирования и разработки. Огромный плюс Dynatrace заключается также в том, что он разгружает техотдел. Систему не нужно отдельно настраивать под каждое приложение — она это делает самостоятельно благодаря OneAgent (единому агенту). Возможности Dynatrace по мониторингу всей инфраструктуры избавляют каждый отдел от необходимости использовать разные инструменты для мониторинга своих областей. А если кратко просуммировать результаты внедрения Dynatrace в Kapital Bank, то:

Повысилась стабильность работы ключевых систем. Вся инфраструктура контролируется с единой консоли — это упростило и ускорило ее обслуживание. Обнаружены и устранены причины повторяющихся проблем — теперь то, что беспокоило длительное время, больше не доставляет неудобств ни сотрудникам банка, ни его клиентам.

Улучшилась коммуникация между командами. Благодаря единой системе мониторинга, командам стало проще сотрудничать и решать вопросы.

Увеличилась скорость релизов новых проектов и их качество. Dynatrace работает не только с запущенными приложениями, но и позволяет проводить комплексное тестирование разрабатываемых проектов.

На мой взгляд, к успеху в бизнесе ведет осознание одной простой догмы: с вашими проблемами кто-то уже ранее сталкивался. Как следствие, если существует проблема, то есть и ее решение. Не бойтесь ставить требования и искать решения, которые им соответствуют. Велика вероятность того, что вы найдете именно тот самый нужный продукт, который решит проблемы, разгрузит персонал и выделит вас среди конкурентов, как это сделал у нас Dynatrace.