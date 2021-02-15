15.02.2021

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Jaguar полностью перейдет на электромобили через пять лет

Jaguar Land Rover

Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) представила новую глобальную стратегию под названием Reimagine (переосмысливать).

Сообщается, что компания к 2025 году прекратит выпуск автомобилей марки Jaguar с двигателями внутреннего сгорания. Jaguar Land Rover планирует полностью перевести Jaguar на электромобили, причем класса люкс.

Компания собирается выпустить к 2025 году шесть полностью электрических моделей автомобилей Land Rover. Ожидается, что первый полностью электрический Land Rover выйдет в 2024 году.

Отмечается, что к 2030 году все проданные Jaguar будут электрическими, а у Land Rover доля таких автомобилей приблизится к 60%. В основу будущих внедорожников лягут две платформы — Modular Longitudinal Architecture (MLA) и Electric Modular Architecture (EMA).

Стратегия Reimagine также предусматривает оптимизацию производства и создание локальных цепочек поставок. Кроме того, к 2026 году планируется полностью отказаться от дизельных моделей.

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