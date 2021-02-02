iPhone скоро можно будет разблокировать в маске с помощью Apple Watch

Компания Apple тестирует новую функцию, которая позволит разблокировать iPhone с помощью smart-часов Apple Watch, если пользователь устройства носит маску. На данное время новая функция доступна в первой бета-версии мобильной платформы iOS 14.5.

Сейчас для разблокировки iPhone нужно или ввести код авторизации, или снять маску, чтобы датчики Face ID могли считать биометрические данные пользователя.

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В iOS 14.5 пароль вводить не потребуется. Смартфон автоматически разблокируется, если Face ID определит маску на лице, а на запястье будут находиться разблокированные Apple Watch. Для этого функцию необходимо включить в настройках устройства – раздел «Face ID и код-пароль» — пункт «Разблокировать с помощью Apple Watch».

По аналогичному принципу новая функция уже работает с компьютерами Mac, которые также автоматически разблокируются, если пользователь носит на запястье Apple Watch.