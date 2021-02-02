iPhone и iPad будут поддерживать игровые контроллеры PlayStation 5 и Xbox Series X

В первой бета-версии мобильных платформ iOS и iPadOS 14.5 стала доступна поддержка новейших игровых контроллеров Sony PlayStation 5 (DualSense) и Xbox Series X.

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Также в iOS 14.5 реализована работа с двумя SIM-картами 5G за пределами Китая, появилась новая функция конфиденциальности, запрещающая разработчикам отслеживать данные чужих приложений и сайтов, возможность набрать номер любого из контактов с помощью Siri в экстренных случаях и другие функции. На iPad появилось распознавание рукописного ввода для португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков.

Релиз стабильных версий iOS и iPadOS 14.5 ожидается в ближайшее время.