iPhone и iPad будут поддерживать игровые контроллеры PlayStation 5 и Xbox Series X
В первой бета-версии мобильных платформ iOS и iPadOS 14.5 стала доступна поддержка новейших игровых контроллеров Sony PlayStation 5 (DualSense) и Xbox Series X.
Также в iOS 14.5 реализована работа с двумя SIM-картами 5G за пределами Китая, появилась новая функция конфиденциальности, запрещающая разработчикам отслеживать данные чужих приложений и сайтов, возможность набрать номер любого из контактов с помощью Siri в экстренных случаях и другие функции. На iPad появилось распознавание рукописного ввода для португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков.
Релиз стабильных версий iOS и iPadOS 14.5 ожидается в ближайшее время.