Инициирован пересмотр Конвенции о дорожном движении 1968 года для допуска на дороги беспилотных автомобилей

Россия, Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН иницировала пересмотр Конвенции о дорожном движении, подписанной в 1968 года в Вене. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы ЭСС ООН. Изменения, которые предлагается в него внести, касаются допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей.

Конвенция о дорожном движении – документ, определяющий нормы функционирования дорожно-транспортных систем и стандартизирующий правила движения в странах-участницах (сейчас их насчитывается 91). В нем сказано, что контроль над транспортным средством осуществляет человек, участие роботов там не предусмотрено.

Предлагается ввести в конвенцию понятие «автоматизированной системы вождения», т. е. программно-аппаратного комплекса, осуществляющего динамический контроль за машиной. Под ним авторы поправок подразумевают все функции, необходимые при передвижении: контроль за дорогой, управление автомобилем, планирование и сигнализацию о маневрах. Также предлагается пункт о том, что автоматизированная система может быть признана водителем, если транспортное средство соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки государств.

По регламенту секретариат ЭСС ООН должен разослать в административные органы стран-участниц предложения по изменению документа. На ответы и возражения дается 12 месяцев. Если количество возражающих не превысит треть, то генеральный секретарь конвенции информирует все страны о вступлении в силу этого решения через шесть месяцев. Таким образом до вступления поправок в силу пройдет не менее полутора-двух лет.