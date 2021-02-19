Илон Маск: инвестиции Tesla в биткоин достаточно рискованные

В интервью Bloomberg глава Binance Чампэн Чжао отметил, что несмотря на увлечение Илоном Маском проектом Dogecoin его компания Tesla купила не этот альткоин, а первую криптовалюту на 1,5 млрд. долларов.

Tesla’s action is not directly reflective of my opinion. Having some Bitcoin, which is simply a less dumb form of liquidity than cash, is adventurous enough for an S&P500 company. — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Наличие некоторого количества биткоинов, которые просто являются менее глупой формой ликвидности, чем денежные средства, достаточно рискованно для компании из S&P 500», — написал Маск в ответ.

Он добавил, что является инженером, а не инвестором, и даже не владеет никакими акциями публичных компаний, кроме Tesla.