19.02.2021

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Илон Маск: инвестиции Tesla в биткоин достаточно рискованные

Tesla

В интервью Bloomberg глава Binance Чампэн Чжао отметил, что несмотря на увлечение Илоном Маском проектом Dogecoin его компания Tesla купила не этот альткоин, а первую криптовалюту на 1,5 млрд. долларов.

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Наличие некоторого количества биткоинов, которые просто являются менее глупой формой ликвидности, чем денежные средства, достаточно рискованно для компании из S&P 500», — написал Маск в ответ.

Он добавил, что является инженером, а не инвестором, и даже не владеет никакими акциями публичных компаний, кроме Tesla.

 «Однако, когда у фиатной валюты отрицательные реальные ставки, только дурак не посмотрел бы в другом месте. Биткоин почти такая же чушь, как фиатные деньги. Ключевое слово — «почти», — заявил Маск.

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