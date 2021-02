Илон Маск: инвестиции Tesla в биткоин достаточно рискованные

В интервью Bloomberg глава Binance Чампэн Чжао отметил, что несмотря на увлечение Илоном Маском проектом Dogecoin его компания Tesla купила не этот альткоин, а первую криптовалюту на 1,5 млрд. долларов.

Tesla’s action is not directly reflective of my opinion. Having some Bitcoin, which is simply a less dumb form of liquidity than cash, is adventurous enough for an S&P500 company.

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021