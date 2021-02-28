28.02.2021

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Игровая выставка E3 2021 пройдет в цифровом формате

E3

Ежегодная игровая выставка Electronic Entertainment Expo (E3) в 2021 году пройдет в формате онлайн-мероприятия. Об этом сообщается в документе комиссии Лос-Анджелеса по выставкам и туризму. Причина не называется, но, вероятно это связано с COVID-19. Даты проведения останутся прежними — с 15 по 17 июня.

Представители ESA (организаторы выставки) заявили, что хотят «трансформировать свой опыт E3 в 2021 году». Они не уточнили деталей, но пообещали их раскрыть в ближайшем будущем.

Выставка E3 проходит с 1995 года в выставочном центре Лос-Анджелеса. До 2017 года она была открыта только для прессы и представителей индустрии, позднее организаторы начали продавать билеты для публики. В 2020 году выставка была полностью отменена из-за вспышки COVID-19. Вместо презентаций на E3 ведущие издатели провели собственные онлайн-презентации.

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