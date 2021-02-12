IBM анонсировала частное облако Private Cloud Rack на базе процессоров POWER

Компания IBM анонсировала новое решение на базе POWER-систем, сообщает servernews. Платформа, получившая название IBM Power Private Cloud Rack, базируется на уже не новых, но проверенных серверах Power System S922. Эта модель высотой 2U может иметь 1 или 2 процессора POWER9, поддерживает PCI Express 4.0 и оснащена сервисным процессором для диагностики и мониторинга. В составе Power Private Cloud Rack должно быть не менее трех таких серверов. Каждый из них имеет не менне 20 ядер, 256 Gb RAM и 3,2 Tb NVMe SSD.

Серверы облачных приложений будут работать с общей All-Flash СХД IBM FlashSystem 5200. Общение с серверным кластером построено на базе Fibre Channel, для чего в составе стойки предусмотрена пара коммутаторов IBM Storage Networking SAN24B-6 c портами 32GFC. Опционально может быть установлен и коммутатор Ethernet. Также компания предлагает конфигурацию Starter, включающую единственный сервер без СХД и коммутаторов. В любом случае заказчику поставляется готовое, заранее сконфигурированное решение.

Новая платформа способна работать под управлением фирменной ОС и сервисов AIX, но предпочтительным вариантом будет использование Red Hat Enterprise Linux 8, которая установлена по умолчанию вместе с IBM PowerVM Enterprise Edition, Cloud PowerVC Manager, ПО Red Hat OpenShift Containter Platform и OpenShift Container Storage. Опционально доступны решения IBM Spectrum Scale.

IBM Power Private Cloud Rack отличается высокой степенью автоматизации. Компания утверждает, что развертывание инфраструктуры можно осуществить всего за 8 часов, тогда как ранее для систем сопоставимой сложности это могло занять неделю. При этом производительность обеспечивается вдвое большая, нежели у x86-систем, а плотность в пересчете на контейнеры в 3,2 раза выше, в том числе за счет поддержки процессорами SMT4. Это позволяет сэкономить на лицензиях.

Компания предлагает перевод существующей инфраструктуры приложений AIX и IBM i в облачную среду посредством контейнеризации в Red Hat OpenShift. Подробности о новой платформе можно узнать на сайте IBM.