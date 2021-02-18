Hyundai представил кроссовер Kona Electric 2022 модельного года

Компания Hyundai представила кроссовер Kona Electric 2022 модельного года. Основные технические характеристики электромобиля не претерпели значительных изменений, отличие новой модели в дизайне.

Декоративная решетка в районе зарядной розетки исчезла — крышка разъема просто вписана в контуры передней части кузова. Что касается задней части, были убрали накладки над арками колес. Кроссовер получил новые легкосплавные диски, измененную форму фар и задних светодиодных фонарей.

Дизайнеры компании значительно переделали интерьер. Прежний 7-дюймовый центральный сенсорный экран и приборная панель сменила пара экранов размером 10,25 дюйма. Бортовая система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В центральном отсеке для хранения вещей появилось беспроводное зарядное устройство. Также отмечается новое лобовое стекло и дополнительная звукоизоляция приборной панели и багажника.

Hyundai Kona Electric (2022) оснащен все тем же электродвигателем мощностью 201 л.с., работающий от батареи емкостью 64 кВт·ч. Динамика и пробег на одной зарядке остались тоже прежними: на разгон до 100 км/ч машине необходимо 6,4 с, а без подзарядки можно проехать примерно 460 км.

Дополнительно покупателям будет предложена система Hyundai BlueLink, которая позволит управлять функциями электромобиля с помощью смартфона и получать ключевую информацию о запасе хода, времени зарядки и местонахождении зарядных станций.

Стоимость кроссовера Hyundai Kona Electric (2022) составит ориентировочно 40 тыс. долларов.