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Hyundai представил кроссовер Kona Electric 2022 модельного года

Hyundai Kona Electric (2022)

Компания Hyundai представила кроссовер Kona Electric 2022 модельного года. Основные технические характеристики электромобиля не претерпели значительных изменений, отличие новой модели в дизайне.

Декоративная решетка в районе зарядной розетки исчезла — крышка разъема просто вписана в контуры передней части кузова. Что касается задней части, были убрали накладки над арками колес. Кроссовер получил новые легкосплавные диски, измененную форму фар и задних светодиодных фонарей.

Hyundai Kona Electric (2022)

Дизайнеры компании значительно переделали интерьер. Прежний 7-дюймовый центральный сенсорный экран и приборная панель сменила пара экранов размером 10,25 дюйма. Бортовая система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В центральном отсеке для хранения вещей появилось беспроводное зарядное устройство. Также отмечается новое лобовое стекло и дополнительная звукоизоляция приборной панели и багажника.

Hyundai Kona Electric (2022) оснащен все тем же электродвигателем мощностью 201 л.с., работающий от батареи емкостью 64 кВт·ч. Динамика и пробег на одной зарядке остались тоже прежними: на разгон до 100 км/ч машине необходимо 6,4 с, а без подзарядки можно проехать примерно 460 км.

Дополнительно покупателям будет предложена система Hyundai BlueLink, которая позволит управлять функциями электромобиля с помощью смартфона и получать ключевую информацию о запасе хода, времени зарядки и местонахождении зарядных станций.

Стоимость кроссовера Hyundai Kona Electric (2022) составит ориентировочно 40 тыс. долларов.

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