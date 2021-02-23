Hyundai представил электрический кроссовер IONIQ 5

Южнокорейская компания Hyundai представила первую модель из новой линейки электромобилей IONIQ — среднеразмерный полностью электрический кроссовер IONIQ 5, основанный на концепте Hyundai 45.

Электрокар построен на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), изначально созданной для электромобилей, что выражается в том числе в уникальных пропорциях и увеличенной колесной базе. Габариты составляют 4635 х 1890 х 1605 мм. Колесная база в 3000 мм позволила максимально увеличить полезный объем салона и уменьшить передний и задний свес, что улучшает маневренность. Продуманные пропорции и форма корпуса, выдвигающиеся дверные ручки и «аэродинамические» 20-дюймовые диски позволяют дополнительно снизить затраты энергии. Объем багажника — 531 л (1591 л при сложенном втором ряде сидений). Автомобиль доступен в версиях с задним и полным приводом.

IONIQ 5 предлагается в двух основных конфигурациях:

Базовой является заднеприводная версия со стандартным запасом хода (58 кВтч батарея / 320-350 км). Она оборудована электромотором мощностью 125 кВт с крутящим моментом 350 Нм, разгон до «сотни» занимает 8.5 секунд. Есть также заднеприводная версия с увеличенным запасом хода (72.6 кВтч батарея / 470-480 км), оснащенная 160 кВт/350 Нм двигателем, разгон от 0 до 100 км/час за 7.4 с. Самой быстрой моделью является полноприводный IONIQ 5 с увеличенным запасом хода. Он получил электромоторы суммарной мощностью 225 кВт и крутящим моментом 605 Нм. До «сотни» он разгоняется за 5.2 с.

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Электрокар поддерживает быструю DC-зарядку мощностью до 350 кВт. Отмечается, что восполнить заряд от 10% до 80% можно всего за 18 минут. Кроме того, автомобиль и сам сможет отдавать энергию (до 3.6 кВт) для питания различных аксессуаров. IONIQ 5 предоставляет сразу две розетки V2L — под задними сидениями (внутри салона) и рядом с зарядным портом (снаружи салона), что обеспечивает гибкость использования. В качестве опции будет предлагаться крыша из солнечных панелей.

Объемный благодаря трехметровой колесной базе салон в стилистике «Living Space» отличается плоским полом, высокой линией крыши и сдвигающейся на 14 см центральной консолью Universal Island, что еще больше увеличивает пространство для водителя и пассажиров. Передние кресла умеют автоматически подстраиваться под водителя и пассажира, подбирая оптимальный наклон спинки и другие параметры. Практически весь салон сделан из натуральных, переработанных и экологически чистых материалов, включая PET-пластик, натуральную шерсть, экокожу и экокраску. Покупатели смогут выбрать девять цветов корпуса (пять из них — эксклюзив именно для этой модели) и три варианта оформления салона.

Перед водителем расположены два 12-дюймовых дисплея. Один из них выполняет роль приборной панели, второй предназначен для информационно-мультимедийной системы. Есть экран дополненной реальности Augmented Reality Head-Up Display (AR HUD), который проецирует информацию на лобовое стекло. Заявлена поддержка систем Hyundai SmartSense, Highway Driving Assist 2 и других, которые отвечают за безопасность во время вождения.

Hyundai пока не уточняет стоимость IONIQ 5. Ожидается, что электрокроссовер поступит в продажу по цене около 30 тыс. долларов за базовую версию. Продажи в некоторых регионах стартуют в первой половине 2021 года.