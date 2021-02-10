Компания Hyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который может не только ездить, но и переключаться на ходьбу для преодоления различных препятствий. Разработка предназначена для автономной работы в экстремальных условиях. По заверению вендора, в перспективе такие трансформеры смогут использоваться как на Земле, так и в составе межпланетных миссий.

Робот Tiger X-1 разработан с участием экспертов Autodesk и консультантов по промышленному дизайну из Sundberg-Ferar. Его ноги могут складываться или удлиняться в зависимости от типа дороги. Например, для преодоления неровного ландшафта, робот может переключаться на ходьбу. Он также оснащен 28 датчиками положения и 28 различными моторами. Конструкция робота позволяет двигаться в любую сторону с одинаковой скоростью.

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Tiger X-1 можно использовать для научных экспедиций или доставки товаров, например, медицинских препаратов в места стихийных бедствий. На презентации представитель Hyundai отметил, что дизайн робота разрабатывался с учетом совместимости с аэротакси, при помощи которого его можно будет отправить в труднодоступную и отдаленную местность.

В октябре 2019 года председатель компании Hyundai Чанг Еюйсан (Chung Eui-sun) заявил, что робототехника станет одним из ключевых направлений, которому в будущем хотят уделить около 20% бизнеса.