08.02.2021

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Hyundai подтвердила прекращение переговоров с Apple по производству электромобиля

Hyundai Motor Group

Ожидалось, что 27 февраля компании Apple и Hyundai Motor подпишут соглашение о сотрудничестве, в рамках которого первая инвестирует 3,5 млрд. долларов, чтобы начать производство своих электромобилей на заводе KIA в штате Джорджия.

На выходных в сети появилась информация о том, что Hyundai и Apple не смогли договориться о совместном выпуске электромобиля Apple Car. Сейчас эта информация получила официальный статус, т.к. ее подтвердили представители автопроизводителя. Причиной этого, как предполагают сетевые инсайдеры, стали утечки, благодаря которым факт ведения переговоров стал достоянием общественности.

Также представители компаний Hyundai и KIA заявили, что они получили запросы от различных компаний на разработку беспилотных электромобилей, но никакого решения принято не было.

Новость о прекращении переговоров сразу же вызвала падение курсовой стоимости акций автопроизводителей. Акции Hyundai Motor после этого заявления потеряли в цене 8,4%, а ценные бумаги KIA  подешевели на 15,3%.

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