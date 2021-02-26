Huawei разрабатывает собственный язык программирования

Стало известно, что компания Huawei намерена создать собственный язык программирования. Недавно компания подала соответствующую патентную заявку, в которой сообщается название грядущего языка – Cangjie («Цанцзе»). Этим термином также обозначается метод ввода китайских иероглифов, названный в честь Цан Цзе — придворного историографа мифического императора Хуан Ди и легендарного создателя китайской письменности.

Huawei и ранее связывала названия своей продукции с древней китайской культурой — отсылки к ней содержат торговые марки Kirin, Hongmeng, Kunpeng, Barong, Taishan, Lingxiao и Shengteng.

Сообщается, что представители китайского гиганта уже довольно продолжительное время ведут работу над реализацией Cangjie. Ожидается, что компания официально представит свой собственный язык программирования уже в этом году.