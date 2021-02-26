Huawei представила проект умного дома

Компания Huawei на мероприятии MWC 2021 в Шанхае представила свой проект «Умный дом». Новый проект следует основной концепции компании по созданию умных домов. В него входит гостиная, кухня, кабинет, домашний спортзал, комната для развлечений и гараж, которые вместе занимают площадь 550 м2. Продукты Huawei, среди которых смартфоны, ПК, планшеты, smart-часы, умные колонки и телевизоры Vision TV, используя беспроводное соединение, интегрируются с продуктами партнеров, обеспечивая пользователям высокий комфорт и простоту взаимодействия. Умный дом — ключевая составляющая реализуемой Huawei стратегии построения экосистемы взаимодействия устройств Seamless AI Life. Проект, объединивший такие технологии, как Huawei HiLink, HarmonyOS и Huawei HiCar, служит прототипом умного дома в эпоху развития цифровых технологий.

Обладателю умного дома Huawei достаточно сказать несколько слов, чтобы включить голосового помощника и активировать режим «Возвращения домой», в котором система запустит работу очистителя воздуха, включит освещение, а шторы автоматически закроются. Всеми подключенными устройствами можно управлять с помощью голосового ассистента на базе искусственного интеллекта. Кухня умного дома оборудована бытовыми приборами на базе HarmonyOS. Подключиться к ним можно в одно касание с помощью смартфона. На экране появится вся необходимая информация для управления техникой. В пароварку, блендер и другие кухонные устройства загружаются рецепты, благодаря которым готовить становится проще.

Гостиная комната оборудована 65-дюймовым 4K-телевизором Huawei Vision и акустической системой Huawei Sound X. Пользователь может выбрать фильм на платформе Huawei Video, в разделе AiMax Cinema и почувствовать себя в кинотеатре, не выходя из дома. В спортивном зале есть различные тренажеры, заниматься на которых удобно под контролем smart-часов Huawei. В гараже пользователь может открыть дверь автомобиля с помощью смартфона. После включения зажигания мобильные приложения и сервисы, такие как навигация и музыка, автоматически переключатся на мультимедийную систему автомобиля. Управлять подключенными бытовыми приборами можно с помощью карточек, отображаемых на главном экране панели управления. Например, перед возвращением домой прямо из автомобиля можно дистанционно включить кондиционер и освещение.

С того момента, как Huawei в 2018 году объявила о выходе на рынок систем умного дома, фирменная экосистема подключенных устройств существенно расширилась. Запуск операционной системы HarmonyOS обещает дополнительно ускорить ее развитие. В настоящее время Huawei имеет более 800 партнеров по платформе HiLink, которая охватывает более 220 миллионов устройств интернета вещей. HarmonyOS на данный момент привлекла более 20 производителей оборудования и 280 разработчиков приложений для построения экосистемы Huawei. Компания понимает, что в скором времени искусственный интеллект станет незаменимой составляющей повседневной жизни.