22.02.2021

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Huawei представила флагманский складной смартфон Mate X2

Huawei Mate X2

Компания Huawei сегодня официально представила новый флагманский складной смартфон Mate X2. Huawei отказалась от конструкции предшественников, складывающихся экраном наружу – при закрытии корпуса главный экран оказывается внутри.

Huawei Mate X2

За плавное открывание/закрывание отвечает шарнирный механизм, выполненный с применением инновационных материалов. В итоге механизм получился очень устойчивым к внешним воздействиям, прочным и долговечным. Экран фиксируется лишь в двух положениях: полностью раскрытом и закрытом, так что зафиксировать его под углом не получится.

Huawei Mate X2

Главный OLED-экран имеет размер 8 дюймов по диагонали, обладает разрешением 2480 × 2200 пикселей, частотой обновления 90 Hz и частотой опроса сенсорного слоя 180 Hz. Наружный экран диагональю 6,45 дюйма имеет разрешение 2700 х 1160 пикселей, частоту обновления 90 Hz и частоту отклика 240 Hz.

Смартфон построен на базе фирменного процессора Kirin 9000 с восемью ядрами (до 3,13 GHz), графическим ускорителем Mali-G78 и модемом 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти – 256 или 512 Gb.

Huawei Mate X2 получил основную камеру в следующей конфигурации: 50 Мп блок с оптической стабилизацией (f/1,9), 16 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2), 12 Мп телефотоблок с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией (f/2,4) и 8 Мп модуль с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

В сравнении с предшественником, доработан интерфейс: клавиатура при использовании гибкого экрана делится на две части (для удобства набора текста двумя руками), многооконный режим тоже стал удобнее.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC, порт USB Type-C, NFC и два слота для карт SIM. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 161,8 × 74,6 (145,8 мм в раскрытом состоянии) × 14,7 (8,2 мм в раскрытом состоянии) мм, вес — 295 гр. Используется операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 11.0.

Huawei Mate X2

Новинка поступит в продажу на домашнем рынке 25 февраля в четырех цветах корпуса: черном и белом, голубом и розовом. Стоимость Huawei Mate X2 в версии 8/256 Gb памяти составит 2785 долларов, а версии 8/512 Gb – 2940 долларов.

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