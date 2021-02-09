HTC Wildfire E Lite — компактный смартфон на платформе Android 10 Go

Компания HTC представила доступный компактный смартфон Wildfire E lite. Модель, судя по названию, стала урезанной версией смартфона Wildfire E. Устройство оснащено 5,45-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ и соотношением сторон 18:9.

Аппарат построен на базе процессора MediaTek Helio A22. В его состав входят четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 1,8 GHz, графический ускоритель IMG PowerVR и модем LTE (Cat-7 DL / Cat-13 UL). Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость флеш-модуля — 16 Gb. Дополнительно можно установить карту формата microSD.

Двойная основная камера включает датчики 8 Мп (f/2.0) и 0,3 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, поддерживается функция разблокировки по лицу пользователя.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3000 мА·ч. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b\g

\ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Смартфон использует программную платформу Android 10 Go Edition.

Стоимость HTC Wildfire E Lite составляет 103 доллара.