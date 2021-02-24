HP покупает HyperX за 425 млн. долларов

Компания HP объявила о намерении приобрести бренд HyperX, являющийся геймерским подразделением Kingston Technology. HyperX отвечает за производство ряда игровых периферийных устройств, включая клавиатуры, мыши, микрофоны и самые известные гарнитуры. Обоснование покупки HP не должно шокировать геймеров, поскольку оно основано на прогнозе, что индустрия компьютерного оборудования будет стоить 70 млрд. долларов к 2023 году, а мировой рынок периферийных устройств вырастет до 12,2 млрд. долларов к 2024 году. Причем именно на игровую периферию придется непропорционально большая доля этого роста, сообщает PCGamer.

HP заплатит 425 млн. долларов за HyperX, и ожидается, что сделка будет завершена к II кварталу этого года. Стоит отметить, что Kingston будет продолжать выпускать такие продукты, как оперативная память, флаш-память и SSD-накопители для геймеров.

Справедливо будет отметить, что периферийные устройства, разработанные HP внутри компании, были функциональными, но не совсем впечатляющими. Эта ситуация должна измениться с приобретением столь уважаемого в игровой среде бренда.