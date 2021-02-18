Google запустила функцию, которая позволяет делиться Android-приложениями с друзьями

Компания Google обновила технологию Nearby Sharing для смартфонов, работающих на основе операционной системы Nearby Share. Теперь с ее помощью можно скачать мобильные приложения, используя в качестве сервера находящиеся поблизости Android-гаджеты.

Функция быстрого сопряжения и передачи данных между устройствами Nearby Share была официально запущена для Android в августе 2020 года. Она доступна для устройств с Android 6.0 Marshmallow и новее.

Google опубликовала инструкцию использования новой функции: необходимо запустить Google Play (версии 24.0 и новее) и в пункте меню «Мои приложения и игры» выбрать вкладку «Поделиться». Затем, независимо от того будет ли нажата кнопка «Отправить» или «Получить», пользователь должен предоставить приложению доступ к своей геолокации. При выборе функции отправки на экране гаджета отобразится список приложений. Отметив необходимые, пользователю нужно выбрать получателя, на устройстве которого появится запрос с кодом сопряжения. По завершении загрузки адресат должен нажать кнопку «Установить» или «Установить все», в зависимости от количества полученных приложений. Пока один из пользователей не нажмет кнопку «Отключиться», устройства останутся сопряженными и смогут обмениваться приложениями из Google Play.

Сопряжение Nearby Share происходит посредством NFC или Bluetooth, а передача данных — посредством Wi-Fi. Новая функция не распространяется на платные приложения.