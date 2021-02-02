Google закрывает студию разработки игр для сервиса Stadia

Когда состоялся анонс облачной игровой платформы Google Stadia, было объявлено, что компания намерена выпускать эксклюзивные игры, разработанные собственной студией Stadia Games and Entertainment (SG&E). Теперь Google объявила о закрытии этой студии. Вместо создания эксклюзивных игр компания планирует сосредоточиться на поддержке стриминговой платформы и ее продвижении среди сторонних разработчиков и издателей.

«Создание лучших в своем классе игр с нуля требует многих лет и значительных инвестиций, а стоимость растет в геометрической прогрессии. Принимая во внимание нашу направленность на использование проверенных технологий Stadia, а также на углубление нашего делового партнерства, мы решили, что не будем больше инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&E», — сказал вице-президент Google и глава сервиса Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison).

Но это не касается игр, которые уже были анонсированы и запуск которых должен состояться в ближайшее время. Большинство сотрудников SG&E перейдут на новые должности в компании, а глава студии Джейд Рэймонд (Jade Raymond) покинула ее. В будущем сервис Stadia будет предлагать пользователям те же игры, в которые они могут играть на остальных платформах.