Google провела масштабный редизайн Android TV

Компания Google начала распространять крупное обновление для платформы smart-телевизоров Android TV. Главным нововведением стал значительно переработанный пользовательский интерфейс.

На главном экране Android TV рядом со значком голосового поиска размещены три вкладки: Home, Discover (рекомендации) и Apps (приложения). Главный экран выполнен в «плиточном» дизайне в духе Netflix, и разбит на тематические разделы.

Вкладка Home предлагает привычный домашний экран Android TV с быстрым доступом к любимым приложениям и каналам, разделенных на несколько секций. Discover предлагает рекомендации, специально подобранные под вкусы пользователя, основываясь на его действиях, а также популярный контент от Google. Вкладка Apps дает доступ ко всем установленным приложениям. В отличие от Google TV, нет рекомендаций приложений из Google Play Store.

Обновленная версия Android TV уже начала распространяться в США, Австралии, Канаде, Германии и Франции. В ближайшие недели новый интерфейс станет доступен и в других регионах.