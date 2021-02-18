Google Pay и Samsung Pay скоро позволят расплачиваться биткоинами и другими криптовалютами

Пару дней назад поддержка карт криптовалютного платежного сервиса BitPay появилась в Apple Pay. В скором времени карты BitPay могут стать доступны для пользователей Google Pay и Samsung Pay, об этом пишет Gizmochina.

Платформы будут работать не только с биткоином, но и другими криптовалютами. BitPay позволяет также использовать для расчетов Bitcoin Cash, BUSD, Ether, PAX, USDC, и GUSD. Сервис поддерживается во всех точках, где можно рассчитаться картой MasterCard.

Ожидается, что поддержка BitPay для Google Pay и Samsung Pay появиться до конца этого квартала.

Компании Samsung и Google официально пока не прокомментировали эту информацию.