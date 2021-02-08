Google ограничит сбор данных и отслеживание в приложениях для Android

Как известно, компания Apple объявила о скором внедрении новых правил конфиденциальности App Tracking Transparency. С их помощью пользователи получат больший контроль за отслеживанием их активности. Согласно новым правилам, приложениям теперь придется получать разрешение пользователя на отслеживание каких-либо данных.

Стало известно, что Google рассматривает аналогичные меры конфиденциальности для Android, об этом сообщает Bloomberg. Компания стремится ограничить сбор данных и отслеживание между приложениями, поскольку пользователи становятся более осведомленными, а также, учитывая конкурирующие шаги Apple.

Сообщается, что эти меры будут «менее жесткими», в отличие от Apple, не требуя от пользователей согласия на отслеживание, прежде чем они смогут продолжить использование приложения.

На данное время Android уже позволяет «отказаться от персонализации рекламы» в системных настройках («Настройки» > «Конфиденциальность» > «Реклама»), а также сбрасывать идентификаторы.