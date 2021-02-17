Google начал продавать smart-часы и фитнес-браслеты Fitbit в Google Store

Компания Google объявила о закрытии сделки по приобретению компании Fitbit в январе этого года. С этой недели поисковый гигант официально начал продажу smart-часов и фитнес-браслетов Fitbit в своем магазине Google Store, зафиксировав тем самым вхождение компании в свой состав.

В настоящее время в каталоге предлагаются следующие модели носимых устройств Fitbit: часы Versa 3 и Sense, браслеты Inspire 2 и Charge 4. Между продуктами, продаваемыми через Google Store и интернет-магазин Fitbit, нет никаких различий в цене. В качестве бонуса Google предлагает покупателям бесплатную доставку.

Этот шаг указывает на то, что Google хочет сделать бренд Fitbit более популярным и узнаваемым и расширить продажу его носимых устройств.