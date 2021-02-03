Google добавила функцию более детальной проверки сайтов в поисковой выдаче

Компания Google расширила функциональность своей поисковой системы, добавив в нее новую функцию – меню About this result. Оно позволит получить из Wikipedia информацию о сайтах в результатах поиска. Благодаря этому, пользователи смогут узнать, какое содержание встречается на ресурсе и совпадает ли поисковый запрос с результатом.

Чтобы увидеть новые информационные окна, нужно нажать на значок в виде трех точек в правом верхнем углу карточки результата. После этого появится небольшой фрагмент статьи. Google заявляет, что «эти описания предоставят самую последнюю проверенную и подтвержденную источниками информацию, доступную в Wikipedia». Если подходящей статьи не обнаружится, в карточке станет выводиться информация о первичной индексации сайта, а также другие связанные с ресурсом данные.

Кроме того, в новом окне поисковой информации будут отображаться более подробные сведения о результате, например, является ли это обычным результатом поиска или платной рекламой, использует ли сайт безопасное соединение HTTPS.

Справочная информация для результатов выдачи будет работать как в десктопных версиях браузера, так и на ноутбуках и смартфонах.

Google уже приступила к разворачиванию новой функции About this result. Пока что она доступна на английском языке только в США, в виде бета-версии.