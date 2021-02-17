Goldman Sachs запустил сервис управления капиталом для инвесторов от 1 тыс. долларов

Goldman Sachs, так называемый «банк для миллионеров», запустил сервис управления активами Marcus Invest для инвесторов с капиталом всего от 1 тыс. долларов, об этом сообщает Reuters.

Сервис будет автоматически инвестировать средства клиентов в биржевые фонды (etf) на акции и облигации и проводить ребалансировки портфелей на основе моделей, которые разрабатывают инвестстратеги банка.

The Wall Street Journal отмечает, что Goldman Sachs всегда предлагал услуги управления активами клиентам с капиталом более 10 млн. долларов. Новый сервис предназначен для массовых инвесторов. Годовая комиссия за обслуживание составит 0,35%, тогда как для состоятельных клиентов сборы за консультации по вопросам благосостояния могут превышать 1% от остатка на счету.

В отличие от Robinhood и других компаний, помогающих впервые выйти на рынок, сервис Goldman Sachs пока что не позволит инвесторам самим покупать и продавать акции отдельных компаний. Сопредседатель отдела банковских операций и управления капиталом банка Стефани Коэн считает, что для большинства инвесторов лучший способ постепенно создать капитал — это диверсифицировать портфели. Но в будущем Goldman может начать предоставлять брокерские услуги через в Marcus Invest, который предлагает индивидуальные и совместные инвестиционные счета, а также три типа индивидуальных пенсионных счетов.