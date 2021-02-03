Глава Amazon Джефф Безос покидает свой пост после 27 лет работы

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) объявил о том, что он покидает свой пост в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Быть CEO Amazon — это большая ответственность, требующая больших затрат. Когда на вас возложена такая ответственность, трудно обращать внимание на что-либо еще», — прокомментировал свое решение Безос в электронном письме сотрудникам.

Его преемником станет Энди Джесси, глава направления Amazon Web Services. Окончательно Безос не покинет компанию, а перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.

«В качестве исполнительного председателя я буду продолжать участвовать в важных инициативах Amazon, но у меня также появится время и энергия для фокусировки на проектах Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post и других моих увлечениях».

Джефф Безос основал компанию Amazon в 1994 году. Спустя год после ее создания был запущен онлайн-магазин Amazon. Энди Джесси присоединился к компании в 1997 году. Он возглавлял команду Amazon Web Services с момента ее основания в 2003 году, а в 2016 году был назначен генеральным директором AWS.

В настоящее же время капитализация компании Amazon оценивается в 1,7 триллиона долларов, а Безос официально считается самым богатым человеком в мире.